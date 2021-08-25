Германия эвакуировала из Кабула в Ташкент около тысячи человек за последние сутки

Силами ВВС Германии Luftwaff из Кабула в Ташкент за минувшие сутки вывезено 980 беженцев, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель международного аэропорта столицы Узбекистана.

"За минувшие сутки военные самолеты бундесвера эвакуировали из Кабула в Ташкент еще 980 человек, за все время операции Luftwaffe вывез из Афганистана 4650 граждан", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестируются на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.

Как сообщалось, в Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.

МИД Узбекистана 20 августа заявил о том, что в настоящее время предпринимаются совместные усилия по эвакуации афганских беженцев с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией, Казахстаном с предоставлением им услуг по использованию инфраструктуры аэропортов, разрешений на пролёт через воздушное пространство, оказание необходимого технического и логистического содействия.