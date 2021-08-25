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Финансы 25.08.2021 14:02

МВФ выделил Казахстану $1,6 млрд в рамках распределения SDR

Международный валютный фонд (МВФ) выделил Казахстану 1,11 млрд SDR (расчетная единица МВФ), или $1,57 млрд в рамках квоты республики в фонде при распределении SDR на $650 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

Совет управляющих МВФ утвердил распределение SDR 23 августа.

"Авуары Казахстана в SDR до 23 августа составляли 353,51 млн SDR, эквивалент $504 млн", - уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Нацбанке.

"Решение МВФ о распределении SDR принято в целях предоставления дополнительной ликвидности в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран - членов МВФ. Выделение этих средств послужит также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что страны вправе использовать распределенные SDR по своему усмотрению.

"SDR, являясь частью валютных резервов, могут храниться или обмениваться в целях получения свободно конвертируемой валюты от других стран-членов. Кроме того, страны-члены с прочными позициями по внешнеэкономическим операциям могут добровольно передать распределенные SDR для помощи более бедным и уязвимым странам в целях восстановления их экономики после кризиса", - добавляет Нацбанк.

Квоты в фонде определяют взносы стран, за счет которых формируется капитал МВФ. Размер квоты определяет право голоса страны-участницы при принятии решений фонда. На основе квот определяется сумма финансирования, которую государство может получить от фонда.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВФ, КВОТА, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]