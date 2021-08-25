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Дальнее зарубежье 25.08.2021 14:27

В МИД Франции считают очень вероятным завершение эвакуации французов из Афганистана 26 августа

Франция, вероятнее всего, завершит в четверг 26 августа эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула, заявил в среду госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

В эфире телеканала C News Бон указал, что считает "очень вероятным" такой срок.

"С середины августа мы вернули во Францию более 2 тыс. человек, главным образом, афганцев, для которых "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение - ИФ) мог представлять опасность", - добавил он.

Накануне директор кабинета МИД Франции Николя Рош заявил, что Франция прекратит в четверг, 26 августа, действие "воздушного моста" из Кабула для вывоза афганцев, желающих покинуть свою страну, если США, как объявлено, уйдут из Афганистана 31 августа.

По данным МИД Франции, по состоянию на вторник оставалось эвакуировать ещё 62 француза.

После захвата большей части территории Афганистана движением "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа Франция установила "воздушный мост" для эвакуации своих граждан и находящихся в опасности афганцев. Около 2 тыс. человек уже вывезены из Афганистана таким путем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]