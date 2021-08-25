США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис в среду объявила, что США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, а также материальную помощь для борьбы с пандемией, сообщает агентство Associated Press (AP).

Во время двусторонней встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинь, Харрис сообщила, что США доставят во Вьетнам дополнительные 1 млн доз вакцин, которые начнут прибывать в ближайшие 24 часа. Таким образом, США пожертвовала Вьетнаму всего около 6 млн доз вакцин.

Также США предоставит Вьетнаму $23 млн, чтобы помочь в распространении и предоставлении доступа к вакцинам, в борьбе с пандемией и подготовке к будущим эпидемиологическим угрозам. Министерство обороны также поставит в страну 77 морозильных камер для хранения вакцин.

Визит во Вьетнам и предшествующий ему визит в Сингапур призваны подтвердить приверженность Вашингтона региону и устранить озабоченность по поводу претензий Китая на спорные части Южно-Китайского моря, сообщали СМИ накануне поездки вице-президента в Юго-Восточную Азию.