США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис в среду объявила, что США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, а также материальную помощь для борьбы с пандемией, сообщает агентство Associated Press (AP).
Во время двусторонней встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинь, Харрис сообщила, что США доставят во Вьетнам дополнительные 1 млн доз вакцин, которые начнут прибывать в ближайшие 24 часа. Таким образом, США пожертвовала Вьетнаму всего около 6 млн доз вакцин.
Также США предоставит Вьетнаму $23 млн, чтобы помочь в распространении и предоставлении доступа к вакцинам, в борьбе с пандемией и подготовке к будущим эпидемиологическим угрозам. Министерство обороны также поставит в страну 77 морозильных камер для хранения вакцин.
Визит во Вьетнам и предшествующий ему визит в Сингапур призваны подтвердить приверженность Вашингтона региону и устранить озабоченность по поводу претензий Китая на спорные части Южно-Китайского моря, сообщали СМИ накануне поездки вице-президента в Юго-Восточную Азию.
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