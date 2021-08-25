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Дальнее зарубежье 25.08.2021 14:48

США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис в среду объявила, что США предоставят Вьетнаму еще 1 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, а также материальную помощь для борьбы с пандемией, сообщает агентство Associated Press (AP).

Во время двусторонней встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинь, Харрис сообщила, что США доставят во Вьетнам дополнительные 1 млн доз вакцин, которые начнут прибывать в ближайшие 24 часа. Таким образом, США пожертвовала Вьетнаму всего около 6 млн доз вакцин.

Также США предоставит Вьетнаму $23 млн, чтобы помочь в распространении и предоставлении доступа к вакцинам, в борьбе с пандемией и подготовке к будущим эпидемиологическим угрозам. Министерство обороны также поставит в страну 77 морозильных камер для хранения вакцин.

Визит во Вьетнам и предшествующий ему визит в Сингапур призваны подтвердить приверженность Вашингтона региону и устранить озабоченность по поводу претензий Китая на спорные части Южно-Китайского моря, сообщали СМИ накануне поездки вице-президента в Юго-Восточную Азию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЬЕТНАМ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]