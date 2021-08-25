Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий

Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана в Турцию незадекларированных ювелирных изделий общим весом 126 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданка Азербайджана, улетающая из страны авиарейсом Баку-Стамбул, была задержана в зоне таможенного контроля. При прохождении ее багажа через рентгеновский аппарат, были выявлены ювелирные украшения, не задекларированные в таможенных органах ни в устной, ни в электронной, ни в письменной форме», - отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По информации ГТК, при повторном досмотре, в сумке задержанной были обнаружены 2 комплекта «серьги-кольцо-кулон», одна пара сережек и одно колье.
«Общий вес обнаруженных изделий составил 126 грамм», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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