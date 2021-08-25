Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы - президент Эстонии

Для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В интервью изданию "Европейская правда" политик заявила, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдавия все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.
"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - подчеркнула Кальюлайд, добавив, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".
Президент Эстонии также отметила, что ЕС следовало бы быть несколько смелее в вопросе расширения своих границ, в частности, Союз мог бы предложить Киеву, Тбилиси и Кишиневу либо новый формат работы для стран, которые имеют амбиции вступить в ЕС, либо же полноправное членство, однако это займет "много времени".
Кроме того, отвечая на вопрос о вступлении в НАТО, Кальюлайд отметила, что стать полноправным членом альянса Украина не сможет до тех пор, пока не вернет под свой контроль все оккупированные территории.
"Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по подготовке к членству в НАТО - ИФ) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - подчеркнула политик.
Она также выразила надежду на решение вопроса о деоккупации украинских территорий мирным путем.
Новый контракт на С-400 с Турцией может быть подписан в этом году
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев и новый посол Бельгии в Азербайджане обсудили шаги для увеличения товарооборота
Убыток СК Baki Sigorta по итогам I полугодия превысил 1 млн манатов
МВФ выделил Казахстану $1,6 млрд в рамках распределения SDR
Банки-агенты АИКГФ за 7 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 75%
Пожар произошел на складе близ аэропорта Дубая
Президент Алиев поручил обеспечить квартирами героев Отечественной войны
Темпы распространения COVID-19 в мире стабилизировались - ВОЗ
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог