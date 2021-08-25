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СНГ 25.08.2021 13:27

Для полноправного членства в ЕС Украине понадобится 20 лет работы - президент Эстонии

Для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В интервью изданию "Европейская правда" политик заявила, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдавия все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - подчеркнула Кальюлайд, добавив, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".

Президент Эстонии также отметила, что ЕС следовало бы быть несколько смелее в вопросе расширения своих границ, в частности, Союз мог бы предложить Киеву, Тбилиси и Кишиневу либо новый формат работы для стран, которые имеют амбиции вступить в ЕС, либо же полноправное членство, однако это займет "много времени".

Кроме того, отвечая на вопрос о вступлении в НАТО, Кальюлайд отметила, что стать полноправным членом альянса Украина не сможет до тех пор, пока не вернет под свой контроль все оккупированные территории.

"Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по подготовке к членству в НАТО - ИФ) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - подчеркнула политик.

Она также выразила надежду на решение вопроса о деоккупации украинских территорий мирным путем.

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Тэги: УКРАИНА, ЧЛЕНСТВО, ЕС, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]