В парламенте Армении продолжаются массовые драки

В парламенте Армении второй раз за день произошла драка после того, как утренняя попытка провести заседание закончилась потасовкой между оппозиционными и провластными депутатами и объявленным до полудня перерывом.
Драка началась во время выступления главы комиссии по экономическим вопросам, депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ваге Акопяна.
"Вы не сможете долго кормить народ программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов", - заявил Акопян, обращаясь к депутатам правящей фракции "Гражданский договор" во время обсуждения программы правительства на ближайшие пять лет.
Ему грубо ответили из зала, Акопян устремился в сторону обидчика, где его встретил ударом ноги депутат от правящей партии Ваагн Алексанян. За Акопяна вступились коллеги по фракции, в ход пошли кулаки.
Спикер парламента Ален Симонян был вынужден вновь прервать заседание и поручил отключить трансляцию.
Депутаты продолжили драться, служба охраны попыталась создать цепь между депутатами от оппозиции и власти.
Утренняя попытка провести заседание закончилась через час стычкой оппозиционных и провластных депутатов, закидавших друг друга бутылками с водой.
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