Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула

Движение "Талибан"в среду претворило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула, сообщает "Аль-Джазира".
Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.
"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт и в Кабуле среди населения начинается паника.
В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.
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