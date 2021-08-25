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Дальнее зарубежье 25.08.2021 13:50

Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула

Движение "Талибан"в среду претворило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула, сообщает "Аль-Джазира".

Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.

"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт и в Кабуле среди населения начинается паника.

В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АЭРОПОРТ, ДОПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]