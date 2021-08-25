Крымская тема относится к числу существенных разногласий между Москвой и Анкарой - Песков

Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, но это не значит, что нет существенных разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с участием делегации Турции в прошедшем в Киеве саммите "Крымская платформа".
"Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем, не просто декларативный, а действительно, который основывается на реальном прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - сказал Песков в среду, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - заявил Песков.
На уточняющий вопрос, как Россия будет относиться к странам, которые приняли участие в "Крымской платформе", Песков ответил: "Конечно, это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем".
Песков подчеркнул, что любые разногласия необходимо решать путем диалога. "Мы готовы к диалогу, мы готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны", - сказал Песков.
23 августа на прошедшем в Киеве так называемом саммите "Крымской платформы", в частности, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я считаю, что этот саммит открывает страницу поиска длительного решения возвращения Крыма Украине, потому что Крым - это Украина", - сказал Чавушоглу, выступая на этом мероприятии.
Новый контракт на С-400 с Турцией может быть подписан в этом году
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев и новый посол Бельгии в Азербайджане обсудили шаги для увеличения товарооборота
Убыток СК Baki Sigorta по итогам I полугодия превысил 1 млн манатов
Пожар произошел на складе близ аэропорта Дубая
Президент Алиев поручил обеспечить квартирами героев Отечественной войны
Темпы распространения COVID-19 в мире стабилизировались - ВОЗ
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог