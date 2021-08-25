Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2019

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.08.2021 14:09

Крымская тема относится к числу существенных разногласий между Москвой и Анкарой - Песков

Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, но это не значит, что нет существенных разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с участием делегации Турции в прошедшем в Киеве саммите "Крымская платформа".

"Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем, не просто декларативный, а действительно, который основывается на реальном прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - сказал Песков в среду, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, как Россия будет относиться к странам, которые приняли участие в "Крымской платформе", Песков ответил: "Конечно, это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем".

Песков подчеркнул, что любые разногласия необходимо решать путем диалога. "Мы готовы к диалогу, мы готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны", - сказал Песков.

23 августа на прошедшем в Киеве так называемом саммите "Крымской платформы", в частности, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я считаю, что этот саммит открывает страницу поиска длительного решения возвращения Крыма Украине, потому что Крым - это Украина", - сказал Чавушоглу, выступая на этом мероприятии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


В Кремле оценивают саммит «Крымской платформы» как крайне недружественное мероприятие - Песков Россия не собирается вмешиваться в события в Афганистане, которые потенциально могут привести к гражданской войне - Песков Путин проведет переговоры с Меркель 20 августа в Москве - Кремль Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе - Песков Песков о предложении Пашиняна: Москва продолжает усилия по обеспечению режима прекращения огня В Кремле назвали фейком утверждения о плане Кремля по поддержке Трампа в 2016 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]