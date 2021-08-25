Крымская тема относится к числу существенных разногласий между Москвой и Анкарой - Песков

Российско-турецкие отношения носят партнерский характер, но это не значит, что нет существенных разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с участием делегации Турции в прошедшем в Киеве саммите "Крымская платформа".

"Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем, не просто декларативный, а действительно, который основывается на реальном прочном фундаменте экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", - сказал Песков в среду, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, как Россия будет относиться к странам, которые приняли участие в "Крымской платформе", Песков ответил: "Конечно, это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется. И, конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем".

Песков подчеркнул, что любые разногласия необходимо решать путем диалога. "Мы готовы к диалогу, мы готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны", - сказал Песков.

23 августа на прошедшем в Киеве так называемом саммите "Крымской платформы", в частности, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я считаю, что этот саммит открывает страницу поиска длительного решения возвращения Крыма Украине, потому что Крым - это Украина", - сказал Чавушоглу, выступая на этом мероприятии.