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Социум 25.08.2021 14:28

Президент Алиев поручил обеспечить квартирами героев Отечественной войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился обеспечить квартирами лиц, удостоенных звания «Герой Отечественной войны» (второй Карабахской войны), а также членов семей лиц, удостоенных этого звания посмертно.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, обеспечение квартирами данной категории лиц будет осуществляться по линии министерства труда.

В частности, обеспечение квартирами вышеупомянутых лиц осуществляется за счет квартир, переданных Азербайджанским Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом на баланс Минтруда, либо приобретенных министерством для этих целей.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]