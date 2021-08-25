Президент Алиев поручил обеспечить квартирами героев Отечественной войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился обеспечить квартирами лиц, удостоенных звания «Герой Отечественной войны» (второй Карабахской войны), а также членов семей лиц, удостоенных этого звания посмертно.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, обеспечение квартирами данной категории лиц будет осуществляться по линии министерства труда.

В частности, обеспечение квартирами вышеупомянутых лиц осуществляется за счет квартир, переданных Азербайджанским Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом на баланс Минтруда, либо приобретенных министерством для этих целей.

Э.Шафиев