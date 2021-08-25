Убыток СК Baki Sigorta по итогам I полугодия превысил 1 млн манатов

Чистый убыток азербайджанской страховой компании «Baki Sigorta» по итогам первого полугодия 2021 года составил 1 млн 25,605 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

Согласно финансовой отчетности компании, за 6 месяцев текущего года доходы Baki Sigorta составили 964,724 тыс. манат. В том числе страховые премии составили 2 млн 233 тыс. 451,57 манатов, инвестиционные доходы – 408,639 тыс. манатов, отрицательные страховые резервы – 1 млн 760 тыс. 640,31 манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за отчетный период составили 1 млн 990,329 тыс. манатов. В том числе страховые выплаты составили 343,27 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 84,131 тыс. манатов, расходы на ведение страхового дела – 1 млн 491,892 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

В первом полугодии текущего года активы компании выросли на 6,5% - до 12 млн 547,502 тыс. манатов, обязательства - на 82,2% – до 3 млн 962,759 тыс. манатов, капитал сократился на 10,7% - до 8 млн 584,743 тыс. манатов.

В первом полугодии текущего года объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 24,2% - до 6,155 млн манатов.

СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами Baki Sigorta являются 6 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.

Х.Насирзаде