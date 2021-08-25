Пожар произошел на складе близ аэропорта Дубая

Сильный пожар разгорелся на складе в районе Порт Саид, расположенном недалеко от аэропорта Дубая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, загорелся склад, на котором хранится товары из пластмассы.

Данных о пострадавших пока не поступало.

На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимает густой столб дыма.