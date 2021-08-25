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Происшествия 25.08.2021 14:40

Пожар произошел на складе близ аэропорта Дубая

Сильный пожар разгорелся на складе в районе Порт Саид, расположенном недалеко от аэропорта Дубая, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, загорелся склад, на котором хранится товары из пластмассы.

Данных о пострадавших пока не поступало.

На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимает густой столб дыма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОАЭ, ДУБАЙ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]