Waymo запустила тестовую программу беспилотного такси в Сан-Франциско

Подразделение Alphabet Inc. по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo Llc запустило тестовую программу беспилотного такси в Сан-Франциско, сообщается в пресс-релизе компании.

Жители Сан-Франциско могут принять участие в этой программе, скачав мобильное приложение Waymo One и зарегистрировавшись в нем. Затем компания отберет потенциальных пассажиров, которым предоставит доступ к заказу такси марки Jaguar I-Pace, оборудованной последней версией технологии автономного вождения Waymo Driver. Пассажир, размещенный на водительском сиденье, сможет принять управление автомобилем в случае, если компьютер даст сбой или не сможет маневрировать на узких улицах, полных пешеходов и других транспортных средств.

Компания не уточняет, сколько машин и сколько человек примут участие в этой программе. Поездки для участников будут бесплатными, но пассажиры таких такси должны будут подписать соглашение о неразглашении. Они также не будут иметь права приглашать кого-то еще, кроме себя, принять участие в поездке.

Waymo разрабатывает сервис беспилотного такси в городе в течение уже более 10 лет. В 2009 году компания начала тестировать технологии автономного вождения, и сейчас автомобили, оборудованные ими, проезжают чуть больше 160 тыс. км в неделю.

В 2017 году компания запустила тестовую программу, предлагающую поездку в минивэнах с автономным управлением, в пригороде Финикса, штат Аризона. После того как автомобили этой программы успешно проехали более 100 тыс. км без вмешательства человека в управление, компания в прошлом году запустила сервис в общественное пользование.

Однако поездки по улицам большого города, такого как Сан-Франциско, намного сложнее, чем вождение по широким улицам пригорода Финикса. В июне один из автомобилей компании в городе столкнулся со скутером. И хотя Waymo сообщила, что столкновение произошло после того, как специально обученный водитель принял управление автомобилем, подобные случаи привлекают внимание общественности и вызывают сомнения в безопасности технологий автономного вождения, отмечает The Wall Street Journal.

В дальнейшем Waymo также планирует создать парки беспилотных такси в 5 из 10 крупнейших городов в мире, пишет WSJ. Это станет возможным после того, как компания сможет сократить расходы на камеры дальнего действия, лазерные технологии и другое оборудование, которые, по оценкам аналитиков, сейчас превышают $200 тыс. на автомобиль.

Waymo активно привлекает инвестиции для этих целей. В июне компания получила $2,5 млрд от инвесткомпаний, среди которых Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) и фонд Mubadala Investment Co. В прошлом году компания также привлекла инвестиции в размере $3,25 млрд.