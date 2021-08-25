ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог

Отдел капитального строительства, ремонта и благоустройства при исполнительной власти города Мингячевир привлек ООО «ATF» для капитального ремонта асфальтового покрытия дорог и тротуаров в городе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 136,985 тыс. манатов.

Х.Насирзаде