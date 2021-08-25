НАТО направит в Литву группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами из-за кризиса с мигрантами

Североатлантический совет, главный политический орган НАТО, единогласно постановил в среду выделить Литве группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами, она прибудет в страну в начале сентября, сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку", - заявил Анушаускас, которого цитирует пресс-служба Минобороны Литвы.

В пресс-релизе отмечается, что эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии "гибридной кампании", текущие и потенциальные риски, а также будут предлагать решения по стратегической коммуникации.

Ранее Литва обратилась в НАТО с просьбой выделить такую "группу поддержки" из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица республики назвали выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".