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Дальнее зарубежье 25.08.2021 18:05

Ущерб от наводнений в Германии страховщики оценили в 7 млрд евро

Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) оценивает ущерб от наводнений в Германии, которые произошли на западе страны в июле, на сумму около 7 млрд евро, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

Ранее GDV сообщала о цифрах в диапазоне от 4,5 до 5,5 млрд евро.

Глава Общегерманского объединения страховых компаний Йорг Асмуссен рассказал, что предприятиям и жилым домам был нанесен ущерб на сумму около 6,5 млрд евро. Также ущерб на 450 млн евро был нанесен автомобилям.

По предварительным оценкам, GDV сообщило о 250 тыс. страховых случаев, 200 тыс. из которых связаны с ущербом недвижимости и 50 тыс. - с ущербом автомобилям.

Организация также отметила, что реальная сумма, на которую был нанесен ущерб, превышает озвученную, так как не все здания были застрахованы от таких событий, как наводнение. Почти все жилые здания в Германии застрахованы от бурь и града, но только 46% из них застрахованы от более разрушительных природных явлений, которым является наводнение.

Ранее правительство Германии сообщало, что готово выделить 30 млрд евро на помощь регионам в восстановлении после стихийного бедствия.

Во время сильнейшего наводнения в Германии, которое произошло в середине июля, погибли более 180 человек и сотни - пострадали. Были разрушены или серьезно повреждены дома, предприятия и инфраструктура. Наводнение также затронуло Бельгию и некоторые районы Люксембурга и Нидерландов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВОДНЕНИЯ, УЩЕРБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]