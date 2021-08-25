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Дальнее зарубежье 25.08.2021 18:43

В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

Впервые с момента захвата города талибами открылись банки в столице Афганистана Кабуле, сообщает в среду Sky News.

На протяжении десяти дней с момента захвата 15 августа столицы боевиками группировки "Талибан" банки Кабула не работали.

При этом, как отмечает телеканал, на данный момент у банков нет возможности выдавать крупные суммы денег.

На опубликованных в соцсетях фотографиях очевидцев видно, как люди выстроились в очереди к банкам. За порядком в очередях наблюдают боевики-талибы. В случае проблем они подталкивают людей палками.

Ранее жители Кабула жаловались на отсутствие денег в банкоматах и замораживание их банковских счетов. В то же время цены на еду в городе начали резко расти.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]