В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

Впервые с момента захвата города талибами открылись банки в столице Афганистана Кабуле, сообщает в среду Sky News.
На протяжении десяти дней с момента захвата 15 августа столицы боевиками группировки "Талибан" банки Кабула не работали.
При этом, как отмечает телеканал, на данный момент у банков нет возможности выдавать крупные суммы денег.
На опубликованных в соцсетях фотографиях очевидцев видно, как люди выстроились в очереди к банкам. За порядком в очередях наблюдают боевики-талибы. В случае проблем они подталкивают людей палками.
Ранее жители Кабула жаловались на отсутствие денег в банкоматах и замораживание их банковских счетов. В то же время цены на еду в городе начали резко расти.
Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт.
Новый контракт на С-400 с Турцией может быть подписан в этом году
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев и новый посол Бельгии в Азербайджане обсудили шаги для увеличения товарооборота
Мировая экономика может потерять $2,3 трлн из-за медленной вакцинации - EIU
Boeing назначил Говарда Маккензи главным инженером подразделения коммерческих самолетов
Азербайджан сократил в январе-июне экспорт реактивного топлива в 5 раз
После захвата талибами власти в Афганистане масштаб вакцинации от COVID-19 сократился на 80%
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, умерли 33 человека
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог