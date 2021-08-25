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Дальнее зарубежье 25.08.2021 19:02

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

Польша из соображений безопасности остановила операцию по эвакуации по воздуху из аэропорта Кабула, последние два самолета отправились в Варшаву и в Узбекистан, сообщает в среду "Аль-Джазира".

"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат (в аэропорту Кабула - ИФ)", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, некоторые польские военные еще останутся на короткое время в Афганистане для завершения некоторых текущих задач.

Он отметил, что решение об остановке воздушных перевозок было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]