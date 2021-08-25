Пакистан провел эвакуацию из Афганистана более 22 тыс. человек

Власти Пакистана эвакуировали на свою территорию около 22,4 тыс. человек, решивших покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
Таким образом, как отмечает агентство, Пакистан стал альтернативой проводимой США и их союзниками операции по эвакуации людей из Афганистана через аэропорт Кабула.
По данным Исламабада, 22 тыс. из 22,4 тыс. эвакуированных в Пакистан людей - это решившие покинуть Афганистан иностранцы.
Через сухопутную границу в Пакистан попали 19 тыс. эвакуированных. Остальных вывезли на самолетах из Кабула.
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