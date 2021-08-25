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Дальнее зарубежье 25.08.2021 19:24

Пакистан провел эвакуацию из Афганистана более 22 тыс. человек

Власти Пакистана эвакуировали на свою территорию около 22,4 тыс. человек, решивших покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Таким образом, как отмечает агентство, Пакистан стал альтернативой проводимой США и их союзниками операции по эвакуации людей из Афганистана через аэропорт Кабула.

По данным Исламабада, 22 тыс. из 22,4 тыс. эвакуированных в Пакистан людей - это решившие покинуть Афганистан иностранцы.

Через сухопутную границу в Пакистан попали 19 тыс. эвакуированных. Остальных вывезли на самолетах из Кабула.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]