В Афганистане откроются два избирательных участка на выборах президента Узбекистана - МИД республики

МИД Узбекистана предусматривает создание избирательных участков в посольстве и консульстве страны в Афганистане для голосования на выборах президента страны, сообщил в среду журналистам первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев.
"Ситуация в Афганистане остается сложной. Но наши дипломатические представительства - посольство в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе - продолжают свою деятельность. Исходя из этого там предусмотрено создание избирательных участков", - сказал Арзиев.
Ранее сообщалось, что ЦИК Узбекистана на заседании в среду принял решение при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана в иностранных государствах создать 54 избирательных участка по выборам президента страны.
В Узбекистане 23 июля был дан старт избирательной кампании по выборам президента республики, датой проведения всеобщих президентских выборов назначено 24 октября.
Население Узбекистана составляет 34,8 млн, из которых 21,2 млн являются потенциальными избирателями, в том числе свыше 2 млн молодых граждан будут голосовать впервые.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
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