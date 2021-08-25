В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, умерли 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 794 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 401,828 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 583 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 30). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 403.
От COVID-19 вылечились 350,67 тыс. человек (+2 тыс. 216 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 45 тыс. 755 человек.
За сутки медики провели 17 тыс. 835 тестов на коронавирус против 14 тыс. 508 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 362,263 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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