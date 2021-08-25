Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2019

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.08.2021 17:13

В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, умерли 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 794 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 401,828 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 583 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 30). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 403.

От COVID-19 вылечились 350,67 тыс. человек (+2 тыс. 216 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 45 тыс. 755 человек.

За сутки медики провели 17 тыс. 835 тестов на коронавирус против 14 тыс. 508 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 362,263 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 30 человек Число заражений COVID-19 в мире превысило 212,5 млн В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 32 человека Число заражений COVID-19 в мире превысило 211,8 млн - университет Хопкинса В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончался 21 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]