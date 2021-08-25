Париж рассчитывает завершить эвакуацию французов и сотрудничавших с ними афганцев в ближайшее время

Франция намерена завершить эвакуацию своего персонала из Афганистана в самое ближайшее время, сообщает в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Атталя.

По его словам, Франция будет стараться продолжать эвакуацию людей на протяжении как можно большего времени, но завершится она "в ближайшие часы или дни". При этом Атталь не смог назвать каких-либо точных сроков окончания французских миссий из Афганистана.

Sky News напоминает, что многие страны мира пытаются завершить эвакуацию своего персонала до 31 августа, когда истекает срок пребывания американских войск в Афганистане.

Ранее в среду госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Париж, вероятнее всего, завершит эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула в четверг.

В эфире телеканала C News Бон указал, что считает "очень вероятным" такой срок.

"С середины августа мы вернули во Францию более 2 тыс. человек, главным образом, афганцев, для которых "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) мог представлять опасность", - добавил он.