Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2019

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.08.2021 20:23

Россия поставит Мьянме два комплекса ПВО малой дальности "Панцирь-С1" - глава ФСВТС

РФ поставит Мьянме два комплекса ПВО ближнего действия "Панцирь", заявил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы подписали контракт на поставку Мьянме двух зенитно-пушечных ракетных комплексов "Панцирь С1" в январе этого года", - сказал Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу было подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1", а также разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

20 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства.

"Россия уже поставила в Мьянму самолеты МиГ-29 и Як-130, вертолеты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

ЗРПК "Панцирь" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") - комплекс ПВО ближнего действия, применяется российскими военными, в частности, для обороны объектов в Сирии. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]