Оппозиционные талибам афганские политики планируют объявить в Анкаре о поддержке Панджшерского фронта

Лидеры оппозиционных захватившему Афганистан радикальному движению "Талибан" партий и политики собрались в Анкаре, чтобы объявить о поддержке антиталибовского Фронта национального сопротивления, сообщают в среду афганские сетевые СМИ.

"Оппозиционные талибам политики объявят в Анкаре о своей поддержке Панджшерского фронта, возглавляемого Масудом младшим и намерениях вернуться в Панджшер для участия в антиталибовском Фронте сопротивления", - сообщило издание Afghanistan Online News.

"В Анкару прибыли маршал Дустум (лидер Национального Исламского Движения Афганистана, объединяющего тюркоязычное население страны Абдул Рашид Дустум), Салахуддин Раббани (председатель партии Исламское Общество, объединяет преимущественно таджиков и фарсиязычное население), Карим Халили (лидер одной из ветвей Партии Исламского Единства, объединяет национальное меньшинство - хазара) Сейид Мансур Надери (духовный лидер исмаилитов, основатель и лидер "Партии национального сплочения Афганистана" (ПНСА), Мир Рахман Рахмани (экс-спикер нижней палаты парламента страны)", - говорится в сообщении.

По данным издания, в Анкару также прибыли бывший вице-президент, младший брат лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда Ахмад Зия Масуд, бывший советник президента по вопросам безопасности Хаджи Мухаммад Мухакик, бывший губернатор Герата Амир Исмаил Хан, бывший губернатор Балха Атта Мухаммад Нур, бывший вице-президент Юнис Кануни и бывший посол Афганистана в Великобритании, брат Ахмал Шаха Масуда - Ахмад Вали Масуд.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну.