Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2019

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.08.2021 20:15

Депутаты парламента Ирана поддержали практически весь предложенный президентом Раиси состав правительства

Иранские парламентарии в среду поддержали большинство кандидатур на посты министров, выдвинутых новым президентом страны Ибрагимом Раиси, сообщают иранские СМИ.

По их данным, 18 из 19-ти кандидатов на посты министров заручились поддержкой депутатов. Единственная кандидатура, с которой не согласились парламентарии, - это глава министерства образования.

Отмечается, что четверо предложенных глав ведомств ранее служили в Корпусе стражей Исламской революции.

МИД Ирана возглавит Хосейн Амир Абдоллахиян, Министерство обороны - Амир Аштиани. Ключевым для Ирана Министерством нефтяной промышленности будет руководить Джавад Оуджи.

Наблюдатели отмечают, что состав правительства, предложенный Раиси, заслужил большее одобрение депутатов, нежели кабинет предыдущего президента Ирана Хасана Рухани, в котором парламентарии поначалу не одобрили три предложенные кандидатуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]