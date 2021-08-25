Депутаты парламента Ирана поддержали практически весь предложенный президентом Раиси состав правительства

Иранские парламентарии в среду поддержали большинство кандидатур на посты министров, выдвинутых новым президентом страны Ибрагимом Раиси, сообщают иранские СМИ.
По их данным, 18 из 19-ти кандидатов на посты министров заручились поддержкой депутатов. Единственная кандидатура, с которой не согласились парламентарии, - это глава министерства образования.
Отмечается, что четверо предложенных глав ведомств ранее служили в Корпусе стражей Исламской революции.
МИД Ирана возглавит Хосейн Амир Абдоллахиян, Министерство обороны - Амир Аштиани. Ключевым для Ирана Министерством нефтяной промышленности будет руководить Джавад Оуджи.
Наблюдатели отмечают, что состав правительства, предложенный Раиси, заслужил большее одобрение депутатов, нежели кабинет предыдущего президента Ирана Хасана Рухани, в котором парламентарии поначалу не одобрили три предложенные кандидатуры.
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