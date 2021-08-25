Расследование истоков коронавируса застопорилось, установить истину становится все труднее - эксперты ВОЗ

Процесс выявления истоков пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, остановился, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье для журнала Nature.
"Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая - с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился", - отметили специалисты.
"Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных (с нужными образцами - ИФ) в Китае и за его пределами", - указали при этом специалисты.
Они напомнили, что данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухань, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории.
Вместо работы над этой версией эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 - в Китае и вне его - при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания - до декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей. Однако в ВОЗ подчеркнули в этом контексте важность фактора времени.
"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом - ИФ) до декабря 2019 года, будут приносить все уменьшающиеся результаты", - предупредили в ВОЗ.
Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже могли закрыть, а животных - умертвить.
Западные СМИ напоминают, что за две недели до статьи сотрудников ВОЗ эта организация призывала Китай передать информацию о самых ранних случаях COVID-19. В нынешней статье сотрудники ВОЗ уточнили, что речь идет о 174 случаях от декабря 2019 года, сведениями о которых власти Китая делиться ранее не захотели.
В среду генеральный директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун выразил сожаление, что расследование истоков COVID-19 зашло в тупик, но подчеркнул при этом, что это не вина Китая, который всегда поддерживал эту научную работу.
В Пекине указали на желание Китая, чтобы расследование сфокусировалось на других возможных источниках возникновения вируса - в других странах.
Фу Цун также обвинил США в том, что они пытаются свалить на Пекин вину за пандемию COVID-19. Он отметил, что США специально продвигают теорию об утечке вируса из лаборатории. Фу Цун также предложил США самим пригласить ВОЗ для обследования ряда американских научно-исследовательских лабораторий.
В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
Президент США Джо Байден ранее в этом году поручил спецслужбам провести 90-дневную проверку теорий происхождения COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила в понедельник, что отчет станет доступным для широкой публики в ближайшие дни.
Между тем, в американских СМИ появлялась информация о том, что данные этого отчета не позволяют сделать окончательные выводы по поводу COVID-19.
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