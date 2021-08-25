Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласит на запуск космического корабля "Союз МС-19" Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.
"Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе", - сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Первого канала.
Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.
ВС Армении пытались устроить пожар в направлении Садаракского района Нахчыванской АР – Минобороны
Армянскими военными ранен азербайджанский пограничник – Госпогранслужба
В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"
Шеф Пентагона приказал начать всеобщую вакцинацию от COVID-19 в вооруженных силах страны
Китай просит ВОЗ расследовать деятельность лабораторий США в Форт-Детрике и университетах Северной Каролины
Расследование истоков коронавируса застопорилось, установить истину становится все труднее - эксперты ВОЗ
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Лавров и Курц проводят переговоры в Вене
Эрдоган: Будущее Афганистана определят не слова, а действия талибов.
МВД России окажет визовую поддержку афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог