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Транспорт и связь 25.08.2021 21:17

Рогозин сообщил, что пригласит на запуск с Байконура корабля "Союз МС-19" Маска, Брэнсона и Безоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласит на запуск космического корабля "Союз МС-19" Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

"Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе", - сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Первого канала.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]