Армянскими военными ранен азербайджанский пограничник – Госпогранслужба

Азербайджанский военнослужащий Ширалиев Руслан Нариман оглу, проходящий службу на территории особого пограничного подразделения "Губадлы", получил ранение в грудь, говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

"25 августа около 15:45 на Ширалиева совершили нападение двое армянских военных. Завязался рукопашный бой, в результате мужчина был ранен штыком в грудь. Увидев, что на помощь Ширалиеву идут другие пограничники, армянские военные скрылись в лесу", - отмечается в сообщении.

Ширалиев был немедленно доставлен в военный госпиталь Госпогранслужбы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Вся ответственность за инцидент лежит на армянской стороне, на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - заверили в ГПС.

А.Салаева