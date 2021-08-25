ВС Армении пытались устроить пожар в направлении Садаракского района Нахчыванской АР – Минобороны

Вооруженные силы Армении пытались спровоцировать пожар в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В последние дни армянская сторона с помощью местных и иностранных СМИ, спонсируемых армянами, распространяет дезинформацию об обстреле приграничных районов Нахчыванской Автономной Республики, особенно населенного пункта Араздеян, азербайджанскими войсками. Миф о непобедимости армянской армии был разрушен в ходе 44-дневной Отечественной войны, и в настоящее время эта армия пребывает в хаосе. Чтобы скрыть это, армянская сторона пытается создать негативное представление об азербайджанской армии, распространяя ложную информацию из различных источников, и ситуация усугубляется обстрелами азербайджанских позиций. В направлении Араздаян-Садарак на армяно-азербайджанской государственной границе совершаются провокации против личного состава, оружия и техники, а также регулярно используются различные методы для нанесения экологического ущерба нашим территориям. Эти провокации решительно пресекаются", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что азербайджанские военные стали свидетелями экологического террора, совершенного армянскими военными: "Во время съемок армяно-азербайджанской государственной границы в направлении Араздаян-Садарак мы стали свидетелями как обстрела позиций азербайджанской армии, так и экологического террора – армянские военные подожгли территорию между позициями и посевные площади. При этом огонь перекинулся на позиции, где дислоцируются армянские военные. Азербайджанская сторона создала условия для тушения пожара. Однако несколько дней назад при тушении пожаров армянская сторона обстреляла сотрудников МЧС Нахчыванской Автономной Республики, один пожарный получил пулевое ранение".

"Во время съемок мы увидели, что оперативная обстановка находятся под полным контролем ВС Азербайджана. Провокации армянской стороны на границе с Нахчываном решительно пресекаются и будут пресекаться", - отметили в Минобороны.

А.Салаева