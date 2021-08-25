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Дальнее зарубежье 25.08.2021 21:50

Состоялся очередной раунд переговоров талибов с представителями Масуда - источник

Очередной раунд переговоров представителей радикального движения "Талибан" с делегацией защитников Панджшера состоялся на территории провинции Парван, сообщил в среду вечером источник, близкий к "Талибан".

"Сегодня в Парване состоялась важная встреча между официальными лицами Исламского Эмирата (частично признанное государство при талибах, существовавшее с 1996 по 2001 год - "ИФ") во главе с Амир Хан Моттаки (министр информации и культуры в правительстве талибов, существовавшем с 1996 по 2001 годы - "ИФ") и делегацией, прибывшей из Панджшера", - сообщил источник в твиттер.

"Заключительные переговоры по урегулированию Панджшерского вопроса запланированы в ходе следующей встречи" - говорится в сообщении.

Представители Масуда пока не комментировали данное сообщение.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили территорию всей страны, в том числе (15 августа) - Кабул. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер. Силы сопротивления возглавляет сын лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд. С начала августа боевики "Талибан" предприняли несколько попыток штурмовать Панджшерское ущелье со стороны долины Андароб в провинции Баглан, но, понеся большие потери, отступили. Параллельно с усилиями по захвату провинции, талибы ведут переговоры с представителями Масуда-младшего.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]