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СНГ 25.08.2021 22:11

Путин и премьер Пакистана при обсуждении афганского вопроса отметили целесообразность использования возможностей ШОС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.

"Условлено о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, затронут ряд тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях.

Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]