Путин и премьер Пакистана при обсуждении афганского вопроса отметили целесообразность использования возможностей ШОС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.
"Условлено о координации подходов по афганской проблематике - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, затронут ряд тем двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях.
Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы.
ВС Армении пытались устроить пожар в направлении Садаракского района Нахчыванской АР – Минобороны
Армянскими военными ранен азербайджанский пограничник – Госпогранслужба
В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"
Переход "Газпрома" от отбора к закачке резко улучшил статистику восстановления запасов газа в хранилищах по всей Европе
Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов
Рогозин сообщил, что пригласит на запуск с Байконура корабля "Союз МС-19" Маска, Брэнсона и Безоса
Шеф Пентагона приказал начать всеобщую вакцинацию от COVID-19 в вооруженных силах страны
Китай просит ВОЗ расследовать деятельность лабораторий США в Форт-Детрике и университетах Северной Каролины
Расследование истоков коронавируса застопорилось, установить истину становится все труднее - эксперты ВОЗ
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог