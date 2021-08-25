С завершением оккупации Нагорного Карабаха в регионе сформировались условия для долгосрочного мира - Эрдоган

С завершением оккупации Нагорного Карабаха в регионе сформировались условия для долгосрочного мира, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"Если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги", - отметил президент Турции.