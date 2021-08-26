Локализация производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии - вопрос ближайшей перспективы

"Калашников" может развернуть лицензионное производство автоматов в Саудовской Аравии в считанные месяцы после подписания контракта, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.
"Насколько нам известно, переговоры уже в продвинутой стадии. "Рособоронэкспорт" нас, конечно, поставит в известность. Мы будем только приветствовать, если будет достигнута договоренность на организацию лицензионного производства нашего оружия в этой стране", - сказал Лепин.
В концерне уточнили, что с момента вступления контракта в силу им потребуется несколько месяцев, чтобы начать производство автоматов.
Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии.
20 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов "Калашникова" подписан и проходит межгосударственное согласование.
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