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СНГ 26.08.2021 13:23

Локализация производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии - вопрос ближайшей перспективы

"Калашников" может развернуть лицензионное производство автоматов в Саудовской Аравии в считанные месяцы после подписания контракта, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Насколько нам известно, переговоры уже в продвинутой стадии. "Рособоронэкспорт" нас, конечно, поставит в известность. Мы будем только приветствовать, если будет достигнута договоренность на организацию лицензионного производства нашего оружия в этой стране", - сказал Лепин.

В концерне уточнили, что с момента вступления контракта в силу им потребуется несколько месяцев, чтобы начать производство автоматов.

Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии.

20 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов "Калашникова" подписан и проходит межгосударственное согласование.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]