В Японии приостановили использование более миллиона доз вакцин Moderna из-за примесей во флаконах

Министерство здравоохранения Японии решило приостановить использование 1,63 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 Moderna в связи с обнаружением посторонних субстанций в некоторых флаконах с компонентами, сообщает в четверг японский телеканал NHK.

"После консультации с министерством здравоохранения мы решили приостановить использование вакцины", - заявили в японской фармацевтической компании "Такеда", которая отвечает за продажи и распространение вакцин Moderna в стране.

Компания также отметила, что "получила сообщения из нескольких центров вакцинации о том, что инородные вещества были обнаружены в неоткрытых флаконах".

За последние 10 дней инородные субстанции были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Все эти флаконы были произведены в Испании примерно в один период времени и доставлены в Японию в конце июля. Министерство приняло решение приостановить использование 1,63 млн доз вакцин Moderna в качестве меры предосторожности.

В "Такеде" рассказали, что проинформировали о ситуации компанию Moderna и "запросили срочное расследование".

Природа инородных веществ во флаконах не уточняется.

Около 1,63 млн доз вакцин Moderna были доставлены в 863 центра вакцинации по всей стране. Министерство начало оповещать эти центры о приостановке использования вакцины утром в четверг.

За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 15,6 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получило около 43% населения.