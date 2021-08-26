Франция завершит эвакуацию людей из Афганистана вечером 27 августа - премьер-министр

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера 27 августа, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

В четверг Кастекс рассказал французской радиостанции RTL, что авиарейсы будут продолжаться "до завтрашнего вечера", и что "с завтрашнего вечера у нас больше не будет возможности эвакуировать людей из аэропорта Кабула" из-за вывода американских войск, который должен будет произойти не позже 31 августа.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан. Франция эвакуировала более 2 тыс. афганцев и около 100 французов с момента начала эвакуационных рейсов на прошлой неделе.

Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки.