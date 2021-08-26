Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0001 RUR   0.023 GBR   2.3387 TRY   0.2028

Цена на нефть

25.08 $/bbl   WTI 68.36 0.82 Brent 72.25 1.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2021 14:46

Франция завершит эвакуацию людей из Афганистана вечером 27 августа - премьер-министр

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера 27 августа, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

В четверг Кастекс рассказал французской радиостанции RTL, что авиарейсы будут продолжаться "до завтрашнего вечера", и что "с завтрашнего вечера у нас больше не будет возможности эвакуировать людей из аэропорта Кабула" из-за вывода американских войск, который должен будет произойти не позже 31 августа.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть Афганистан. Франция эвакуировала более 2 тыс. афганцев и около 100 французов с момента начала эвакуационных рейсов на прошлой неделе.

Ранее США и Великобритания призвали людей избегать поездок в аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


Похожие новости


Талибы осуждают новые карикатуры на пророка Мухаммеда и одобряют нападение на «Шарли Эбдо» Ошибка продуктовой фирмы поставила под угрозу поездку министра обороны Франции в Афганистан Казахстанские депутаты разрешили французским самолетам при транзите военного имущества из Афганистана приземляться в республике Встреча представителей афганских властей и талибов пойдет на этой неделе во Франции - ТВ Франция приступит к выводу войск из Афганистана через несколько недель - президент Президент Франции приехал в Афганистан подтвердить ускоренный вывод войск своей страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]