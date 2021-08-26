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Дальнее зарубежье 26.08.2021 14:17

В Минобороны Дании считают небезопасными полеты в Кабул

Министр обороны Дании Трине Брамсен в четверг заявила, что ситуация в аэропорту Кабула оценивается в настоящее время как небезопасная для осуществления полетов в столицу Афганистана и из неё, сообщает агентство Associated Press.

"Более небезопасно осуществлять полеты в Кабул или из него", - сказала Брамсен.

Отмечается, что Дания завершила эвакуацию из аэропорта Кабула.

Вечером в среду эвакуацию из столицы Афганистана прекратила также Бельгия. Франция планирует завершить полеты к пятнице.

Как сообщалось, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи в четверг заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая. В эфире ВВС Хеппи указал, что разведслужбы сообщают о "неминуемой атаке". По его словам, угроза оценивается как "серьезная".

США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]