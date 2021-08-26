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Транспорт и связь 26.08.2021 15:00

Delta будет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19

Американская авиакомпания Delta Air Lines Inc. с 1 ноября начнет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, сообщил в своем письме работникам компании главный исполнительный директор Эд Бастиан.

Эта мера принимается для ускорения темпов вакцинации в авиакомпании на фоне распространения штамма коронавируса "дельта" в США. В то время как до этого многие американские компании предпочитали поощрять вакцинацию, предоставляя различные бонусы, Delta одна из немногих решила поменять тактику в пользу штрафных мер.

Таким образом Delta частично перекладывает на сотрудников, которые осознанно сделали выбор не защищать себя COVID-19 при помощи вакцинации, финансовое бремя, связанное со страховыми выплатами на лечение от этой болезни. По подсчетам компании, лечение сотрудников от коронавирусной инфекции в больницах обошлось Delta в среднем в $50 тыс. на человека.

В своем письме Бастиан также сообщил, что компания может принять решение не оплачивать невакцинированным сотрудникам больничные, если они заразятся COVID-19.

Кроме того, с 12 сентября непривитые сотрудники должны будут каждую неделю предоставлять результаты тестов на COVID-19. А ношение масок в офисах и других помещениях компании стало для них обязательным уже сейчас.

После того как в среду Delta объявила о своей новой политике, количество сотрудников, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось в три раза по сравнению с обычным дневным показателем, сообщил Генри Тинг, главный санитарный врач компании.

Пилоты и стюарды Delta представляют наиболее вакцинированную часть сотрудников компании - 85% из них сделали прививки. Наименьшее количество привитых - среди сотрудников технических служб в Джорджии и персонала в аэропорту Нью-Йорка, сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники. По словам Бастиана, компания достигла цели, поставленной в начале этого года, по вакцинации 75% сотрудников.

В понедельник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. После этого все больше американских компаний, как ожидается, будут вводить обязательную вакцинацию для своих сотрудников.

Другие американские авиакомпании, включая Southwest Airlines Co.и American Airlines GroupInc., сообщили, что они призывают своих сотрудников прививаться, но не делают вакцинацию обязательной, отмечает WSJ

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ


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