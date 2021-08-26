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Карабах 26.08.2021 13:14

Пашинян признал гибель 3777 армян в войне в Карабахе осенью 2020 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что осенью 2020 года в войне в Карабахе с армянской стороны погибли 3777 человек.

"Число жертв 44-дневной войны в Карабахе с армянской стороны составляет 3777 человек, из них 3702 военнослужащих и 75 гражданских лиц. Местонахождение 243 военнослужащих неизвестно", - сказал Пашинян в четверг в Национальном Собрании республики.

"Я публикую цифры, подтвержденные свидетельствами о смерти", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВОЙНА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]