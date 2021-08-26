Пашинян признал гибель 3777 армян в войне в Карабахе осенью 2020 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что осенью 2020 года в войне в Карабахе с армянской стороны погибли 3777 человек.
"Число жертв 44-дневной войны в Карабахе с армянской стороны составляет 3777 человек, из них 3702 военнослужащих и 75 гражданских лиц. Местонахождение 243 военнослужащих неизвестно", - сказал Пашинян в четверг в Национальном Собрании республики.
"Я публикую цифры, подтвержденные свидетельствами о смерти", - добавил он.
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