Банки в Азербайджане в четверг объем покупки инвалюты на аукционе сохранили на уровне вторника

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $74,1 млн.
На предыдущем аукционе 24 августа ЦБА продал банкам инвалюты также на $74,1 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $74,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро 26 августа", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Б.Рустамбеков
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