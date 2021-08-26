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Дальнее зарубежье 26.08.2021 20:35

Из Кабула в Ташкент за сутки эвакуированы 538 человек

Силами ВВС Германии из Кабула в Ташкент 25 августа вывезены 538 беженцев из Афганистана, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель международного аэропорта столицы Узбекистана.

"За минувшие сутки военные самолеты бундесвера эвакуировали из Кабула в Ташкент еще 538 человек, за все время операции Luftwaffe вывез из Афганистана 5190 граждан", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту Ташкента людей снабжают продовольствием, водой и медикаментами, тестируются на COVID-19, а затем направляют в Германию спецрейсами. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из узбекской столицы эвакуируемых вывозят самолетами Lufthansa и Uzbekistan Airways.

МИД Узбекистана 20 августа заявил о том, что в настоящее время предпринимаются совместные усилия по эвакуации афганских беженцев с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией, Казахстаном с предоставлением им услуг по использованию инфраструктуры аэропортов, разрешений на пролёт через воздушное пространство, оказание необходимого технического и логистического содействия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]