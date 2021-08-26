США, Великобритания, Австралия, Италия получили информацию о возможной подготовке терактов в аэропорту Кабула

Целый ряд западных стран, включая США, Великобританию, Австралию, Италию получили данные о риске совершения терактов, направленных против аэропорта Кабула, сообщает в четверг итальянский телеканал TGcom24.

В частности, о такой угрозе Риму сообщили источники в Кабуле.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что угроза террористической атаки в аэропорту Кабула очень высокая.

Со своей стороны, в движении "Талибан" заявляли, что продолжают защищать гражданское население за пределами аэропорта Кабула, однако предупредили о возможных терактах со стороны ИГ.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан. Предполагается, что операция завершится 31 августа.