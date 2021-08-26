Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" поместило под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

По его данным, и Карзай, и Абдулла сейчас лишены личной охраны. Их охраняют сами талибы.