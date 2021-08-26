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Регион 26.08.2021 15:06

Турция в случае договоренности с талибами готова управлять аэропортом Кабула

В Анкаре предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана - Ибрагима Калына.

"В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу", - цитирует агентство Калына.

Он отметил, что это "пойдет как на благо Афганистана и переходного процесса в этой стране, так и нового сформированного правительства в будущем".

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - сказал Калын.

"Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил "Талибана" (террористическая информация, запрещена в РФ) или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом. Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно. Эти детали подлежат обсуждению. При наличии договоренности будет проведена и работа в этом направлении", - сказал Калын.

Он также коснулся сроков завершения эвакуации Турцией из аэропорта Кабула.

"Операция будет завершена в течение 24-36 часов", - заявил Калын.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]