ЕС оставит в Кабуле небольшую команду до завершения эвакуации - представитель Борреля

От Евросоюза в Кабуле остается небольшая команда экспертов для оказания помощи в эвакуации, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Они останутся на месте столько, сколько будет необходимо для завершения эвакуации. Это совсем маленькая команда с оперативными задачами. Они работают отнюдь не в благоприятной обстановке", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что в данный момент не станет вдаваться в подробности их работы.
Стано не смог ответить на вопрос, сколько всего граждан стран ЕС еще остается в Кабуле, объяснив это тем, что каждое государство-член союза само занимается эвакуацией своих соотечественников, поэтому назвать цифры по отдельным странам не представляется возможным.
"Что касается местного персонала Европейского союза и его семей, то есть афганцев, работавших для делегации (постпредства - ИФ) ЕС в Кабуле, то 400 человек, включая членов семей, удалось разместить в безопасных условиях вне Кабула, и мы продолжаем эвакуировать, потому что еще остается некоторое число лиц, которые могут и желают выехать из страны", - рассказал представитель Борреля.
Пресс-секретарь пояснил, что сотрудники местного персонала с семьями перемещаются в страны ЕС в соответствии с количеством предложенных для них мест. При этом осуществляются интенсивные контакты Брюсселя с государствами-членами с целью иметь уверенность, что все они будут приняты. Стано напомнил, что в ходе чрезвычайного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 17 августа, посвященного ситуации в Афганистане, государства-члены выразили готовность разместить у себя этих людей.
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