Посол РФ в Афганистане назвал бардаком ситуацию в аэропорту Кабула, там погибли порядка 50 гражданских

Порядка 50 человек погибло в аэропорту Кабула за последние дни, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"В кабульском аэропорту бардак, американцы там не могут реально ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 погибло человек обычных", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).