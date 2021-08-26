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СНГ 26.08.2021 21:11

Мониторинг за денежными переводами усилен между Казахстаном и Афганистаном

Агентство по финмониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными переводами между Казахстаном и Афганистаном, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, ссылаясь на слова председателя агентства Жаната Элиманова.

По его данным, для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.

"В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами", - сказал Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.

Так, банками второго уровня (БВУ) и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

При этом в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%. Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ПЕРЕВОДЫ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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