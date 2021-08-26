Мониторинг за денежными переводами усилен между Казахстаном и Афганистаном

Агентство по финмониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилило мониторинг за денежными переводами между Казахстаном и Афганистаном, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, ссылаясь на слова председателя агентства Жаната Элиманова.

По его данным, для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.

"В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами", - сказал Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.

Так, банками второго уровня (БВУ) и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

При этом в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%. Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.