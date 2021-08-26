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Канада завершила эвакуацию людей из Афганистана

Канада завершила операцию по эвакуации граждан из аэропорта в Кабуле, Финляндия продолжает вывоз граждан, в Турцию вернулись некоторые военнослужащие, работавшие в Афганистане, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

"Мы оставались в Афганистане так долго, насколько это было возможно. Мы были одними из последних, кто завершил эвакуацию. Мы бы хотели остаться на более продолжительное время и спасти всех, кто пытался покинуть страну. То, что мы не смогли, действительно душераздирающе, но обстоятельства быстро ухудшились", - заявил канадский генерал Уэйн Эйр.

Он сообщил, что Канада завершила эвакуацию своих граждан, а также граждан Афганистана из Кабула. Всего на канадских самолетах страну покинуло 3,7 тыс. человек.

Также в четверг власти Финляндии сообщили, что эвакуировали еще 51 человека из Кабула. Таким образом, всего страна вывезла из Афганистана 340 человек. МИД Финляндии написал в своем твиттере, что страна также помогла четырем людям добраться до других стран в среду.

Некоторые турецкие военнослужащие вернулись в Турцию из Афганистана в четверг. Самолет, вылетевший из страны вечером в среду, приземлился в Анкаре с 345 пассажирами на борту. Всего в Афганистане находилось около 600 турецких военнослужащих.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Ранее сообщалось, что Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. Также в четверг премьер-министр Франции заявил, что страна завершит эвакуацию в пятницу вечером.

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле - эвакуироваться самим.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]