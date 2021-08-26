Токаев выразил озабоченность в связи с замедлением работ по расширению Тенгиза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность в связи с отставанием от графика работ по расширению нефтегазового месторождения Тенгиз, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подчеркнул важность своевременной реализации проектов по расширению месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для обеспечения экономического роста страны. В этой связи он выразил озабоченность по поводу реализации Проекта будущего расширения Тенгизского месторождения, строительные работы которого отстают от графика почти на 20 %", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента по итогам встречи с представителями Совета иностранных инвесторов в четверг.

По данным пресс-службы, глава государства поручил правительству совместно с оператором проекта "принять надлежащие меры по недопущению срыва сроков его завершения".

В июне текущего года аким Атырауской области (на западе Казахстана), где реализуется проект, Махамбет Досмухамбетов заявлял, что Проект будущего расширения (ПБР) на месторождении Тенгиз завершен на 82%, завершение планируется в срок - в 2023 году.

Известно, что в настоящее время среди персонала, работающего на месторождении, отмечается рост заражений СOVID-19. На Тенгизе действует карантин, приостановлена ремобилизация и перевахтовка неключевого персонала.

Разработку месторождения осуществляет компания "Тенгизшевройл" (ТШО). Компания реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд.