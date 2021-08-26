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Германский Axel Springer полностью выкупит американскую Politico

Крупный германский медиаконцерн Axel Springer SE полностью выкупит Politico - американскую медиакомпанию, работающую в сфере политической журналистики, говорится в пресс-релизе Axel Springer.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что две компании вели переговоры о приобретении немецким медиаконцерном контрольного пакета акций в Politico.

Axel Springer также заявил, что в результате сделки концерн получит 50% акций совместного с Politico предприятия, выпускающего европейское издание Politico Europe, и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий.

В Axel Springer сообщили, что сделка дополнит портфель компании, который включает такие издания, как Insider и Morning Brew. Кроме того, Axel Springer владеет такими газетами, как Bild и Die Welt.

Роберт Олбриттон - основатель Politico и Protocol - продолжит выполнять обязанности издателя.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Медиакомпания Politico, основанная в 2007 году, изменила формат освещения политических событий в США благодаря быстрым сообщениям в собственных блогах, утренним рассылкам электронных писем с последними новостями и тщательному отслеживанию ситуации вокруг выборов и изменений в законодательстве.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, СМИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]