Германский Axel Springer полностью выкупит американскую Politico

Крупный германский медиаконцерн Axel Springer SE полностью выкупит Politico - американскую медиакомпанию, работающую в сфере политической журналистики, говорится в пресс-релизе Axel Springer.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что две компании вели переговоры о приобретении немецким медиаконцерном контрольного пакета акций в Politico.
Axel Springer также заявил, что в результате сделки концерн получит 50% акций совместного с Politico предприятия, выпускающего европейское издание Politico Europe, и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий.
В Axel Springer сообщили, что сделка дополнит портфель компании, который включает такие издания, как Insider и Morning Brew. Кроме того, Axel Springer владеет такими газетами, как Bild и Die Welt.
Роберт Олбриттон - основатель Politico и Protocol - продолжит выполнять обязанности издателя.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
Медиакомпания Politico, основанная в 2007 году, изменила формат освещения политических событий в США благодаря быстрым сообщениям в собственных блогах, утренним рассылкам электронных писем с последними новостями и тщательному отслеживанию ситуации вокруг выборов и изменений в законодательстве.
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