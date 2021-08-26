Жертвами теракта в Кабуле стали 13 человек

Движение "Талибан" передало информацию о 13 погибших в результате взрыва близ аэропорта Кабула, сообщает в пятницу британское телевидение.

По первым данным, среди погибших есть дети.

Несколько талибов, охранявших подступы к аэропорту, получили ранения.